У справі розстрілів на Інститутській у Києві з’явилося нове відео

У справі розстрілів на Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року з’явилося нове відео, надане представниками потерпілих.

За інформацією «Громадського ТВ», 14 лютого відео продемонстрували під час засідання у Святошинському райсуді Києва і долучили до справи. На кадрах, які, ймовірно, знімалися з готелю «Україна», видно, що стріляють з-за вантажівок, що стоять перед бетонними барикадами. Вогонь ведуть люди у чорній формі і протестувальники, які падають від поранень.

Автори відео наразі невідомі. За словами представників потерпілих, відео вони отримали поштою.

(Відео користувача YouTube Війна)

Прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Роман Псюк зазначив в ефірі «Громадського ТВ», що ці кадри свідчать, що наступу з боку протестувальників не було, вони хотіли лише підпалити шини і створити димову завісу. Адвокат екс-бійців «Беркуту» Олександр Горошинський, своєю чергою, вважає, що відео не надає нової інформації.

20 лютого 2014 року від пострілів на Інститутській у Києві загинули 48 людей, 80 були поранені.

У травні 2016 року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому 2016 року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.