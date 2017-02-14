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15 Лютий 2017, Київ 02:12
Новини | Міжнародні

У Москві обурені присудженням призу World Press Photo за знімок вбивства посла Росії

Фотографія, яка отримала вищу нагороду World Press Photo

Фотографія, яка отримала вищу нагороду World Press Photo

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Російське посольство в Анкарі висловлює обурення щодо нагородження премією World Press Photo фотографа Бурхана Озбіліджи за знімок з місця вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова.

14 лютого у російському посольстві назвали рішення журі конкурсу «деморалізаторським», що показує «повну деградацію етики і моральних цінностей». У заві посольства також мовиться, що знімки фотографа Associated Press є неприйнятною «пропагандою жаху і терору».

Головний приз конкурсу World Press Photo отримав фотограф Бурхан Озбіліджи за знімок з місця вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова.

Російського посла 19 грудня 2016 року на виставці в Анкарі вбив співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ.

Поліція застрелила нападника.

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