Бойовики на Донбасі здійснили понад півсотні обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики здійснили 14 лютого 52 обстріли позицій українських військових. Втрат серед військовослужбовців немає, ідеться в ранковому зведенні.

Як інформує штаб АТО, обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, але артилерію бойовики не застосовували. Зокрема, за цим повідомленням, 120-міліметрові міномети сепаратисти застосували по Водяному на Маріупольському напрямку, міномети та озброєння БМП – по Авдіївці неподалік Донецька.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі околиць Горлівки та Донецька. Бойовики стверджують, що внаслідок влучання артилерійського снаряда калібру 152 міліметри стався вибух на Донецькому казенному заводі хімічних виробів.

Вибухи на цьому підприємстві ставалися і раніше, українська сторона стверджує, що цей об’єкт угруповання «ДНР» використовує як склад зброї та місце ремонту техніки.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 14 лютого.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.