Росія порушила договір про контроль над ядерними озброєннями – ЗМІ

Інформагенція AP та газета New York Times повідомляють, що Росія розгорнула нові крилаті ракети, що в Сполучених Штатах вважають порушенням договору про контроль над озброєннями.

У повідомленнях ідеться, що на південному заході Росії Москва таємно розгорнула крилаті ракети наземного базування, що суперечить договору 1987 року щодо ядерних ракет середньої дальності. New York Times твердить, що Росія має два ракетних дивізіони, які розпочали бойове чергування наприкінці 2016 року.

Президент Росії Володимир Путін неодноразово захищав ракетну програму своєї країни, стверджуючи, що Сполучені Штати також порушують домовленості, і нові ракети необхідні для підтримки балансу сил.

Дискусії на цю тему можуть відбутися 15 лютого, коли міністр оборони США Джеймс Маттіс прибуде до Брюсселя на нараду міністрів країн НАТО.

Повідомлення про розгортання Росією нових ракет спричнили занепокоєння в Конгресі США. Голова сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн назвав це «значною військовою загрозою для сил США в Європи і для наших союзників по НАТО».