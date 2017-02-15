Щонайменше троє людей загинули внаслідок нападу самогубці в Пакистані

Щонайменше троє людей, серед яких двоє поліцейських, загинули 15 лютого внаслідок нападу самогубці на північному заході Пакистану. Ще четверо людей зазнали поранень, повідомляє пакистанська служба Радіо Свобода.

За даними місцевої влади, два зловмисники спробували проникнути у приміщення місцевої політичної адміністрації в населеному пункті Ґалані Техсіл у племінному районі Моманд. Коли охоронці зупинили їх біля головного входу, один із нападників підірвав себе, інший був убитий у перестрілці з силами безпеки.

Жодне угруповання ще не взяло на себе відповідальність за напад.

Раніше цього тижня в результаті вибуху смертника загинули 13 людей у східному пакистанському місті Лахор. Відповідальність за той напад взяло на себе угруповання «Джамаат-уль-Ахрар», яке відкололося від пакистанських талібів.

Пакистан провів кілька наступальних операцій проти ісламістських бойовиків упродовж останніх років.