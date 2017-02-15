Казахстан переніс початок нового раунду переговорів щодо Сирії на 16 лютого

Міністерство закордонних справ Казахстану оголосило, що відкладає на один день початок нового раунду переговорів про сирійське мирне врегулювання, який мав розпочатися 15 лютого.

Росія, Іран і Туреччина є учасниками переговорів, у яких мають також взяти участь делегації сирійського уряду і повстанських груп. Частина делегацій уже прибула до столиці Казахстану Астани для переговорів.

Представник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура також був запрошений до участі в діалозі.

Відтермінування переговорів сталося після того, як 14 лютого російські винищувачі атакували контрольовані повстанцями райони сирійського міста Дераа. Це вже друга доба інтенсивного бомбардування, із Сирії повідомляють про щонайменше 30 вильотів російської військової авіації.

Повстанські групи 12 лютого взяли штурмом район Маншия, маючи на меті перешкодити сирійській армії в захопленні стратегічно важливої ділянки кордону з Йорданією.

Опозиційні збройні формування в цьому районі включають в себе як складену з поміркованих представників опозиції «Вільну сирійську армію», так і недавно сформований ісламський союз «Тахрір аш-Шам». До цього союзу входять бійці з пов’язаного з «Аль-Каїдою» угруповання, яке було виключене з режиму припинення вогню між іншими сторонами в конфлікті.