Нижня палата парламенту Канади ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною

Нижня палата парламенту Канади 14 лютого ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною. Про це повідомив у Тwitter посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Тепер документ має підтримати Сенат і підписати генерал-губернатор Канади. Потрібна також ратифікація Верховною Радою України.

Також, як повідомив посол Шевченко, після голосування в парламенті Канади зібралося правління парламентської групи дружби Канада – Україна.

Україна і Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі 11 липня 2016 року. Канада в рамках угоди надасть технічну допомогу для модернізації української промисловості. Угода передбачає асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників в чутливих сферах.

Після завершення усіх процедур щодо ратифікації Канада скасує мита на 99,9% українського імпорту. У свою чергу Україна скасує 86% мита на імпорт з Канади.