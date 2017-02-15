Конфлікт між Гройсманом і Тимошенко не матиме політичних наслідків – політтехнолог

Публічне протистояння між прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом і головою парламентської фракції «Батьківщина» Юлією Тимошенко не призведуть до відставки уряду чи дострокових парламентських виборів. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив політтехнолог Сергій Гайдай.

За словами політтехнолога, доля цих політиків не залежить від того, що вони кажуть.

«Доля Гройсмана залежить тільки від рішення президента, в якого є всі важелі влади, а він навряд чи зважає на те, що каже Юлія Тимошенко. Доля ж Юлії Тимошенко ніяким чином не залежить від того, що каже Гройсман», – зазначив експерт.

На думку Сергія Гайдая, Тимошенко не має політичних шансів зняти Гройсмана чи самій стати прем’єром. Водночас політтехнолог звернув увагу на раціональні думки у висловлюваннях обох політиків.

«Правий і Гройсман, і права Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко – справді той колишній прем’єр, у якого були всі важелі влади, але вона не показала себе ефективною. Вона є представником правлячого українського класу, який називається одним словом «корупційний». Але і сам Гройсман сьогодні навряд чи може показати якусь більшу ефективність, ніж колись це було в Тимошенко», – вважає експерт.

14 лютого на засіданні уряду прем’єр Володимир Гройсман розкритикував колишнього прем’єра, лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, назвавши її «мамою української економічної слабкості, корупції і популізму».

У відповідь Юлія Тимошенко заявила, що заяви Володимира Гройсмана є свідченням слабкості.

Раніше, 10 лютого, у Верховній Раді група народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко зареєструвала постанову про відставку Гройсмана. Однак через кілька година ця постанова з сайту Ради зникла. Тимошенко тоді заявила, що внесли цю постанову про звільнення Гройсмана з посади прем’єр-міністра як «людини, яка знищила українську економіку, мале підприємництво, яка покриває колосальну корупцію».

14 квітня 2016 року Верховна Рада обрала новим прем’єр-міністром Володимира Гройсмана, задовольнивши прохання Арсенія Яценюка про відставку.