Порошенко вшанував учасників бойових дій в Афганістані

Президент Петро Порошенко 15 лютого взяв участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані. Церемонія відбулася в День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, інформує офіційний сайт глави держави.

«Покоління, обпалене полум’ям збройних конфліктів, стало активним учасником розбудови української держави. Воїни-афганці сказали своє вагоме слово під час Революції гідності, їх бойовий досвід і тепер є запорукою багатьох перемог у боротьбі з російським агресором за незалежність і територіальну цілісність України», – відзначив Порошенко.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Воїни почесної варти відсалютували шістьма залпами, пролунав гімн України.

У заходах також взяли участь також прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени уряду, військові, представники громадських організацій.

У 1989 році 15 лютого завершилося виведення радянських військ з Афганістану.