У Конгресі США розпочинають розслідування щодо контактів Флінна з Росією

Лідери Конгресу заявили, що проведуть розслідування з приводу контактів між Росією і головними помічниками президента США Дональда Трампа в період до його вступу на посаду.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив 14 лютого, що комітет із розвідки має опитати Майкла Флінна – колишнього радника Білого дому з питань національної безпеки, який подав у відставку 13 лютого. Перед тим Флінн визнав, що ввів в оману високопосадовців із команди президента Трампа щодо змісту своїх контактів із послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Флінн сказав в інтерв’ю виданню Daily Caller 14 лютого, що в бесідах із Кисляком «жодних ліній перейдено не було». Він сказав, що вони говорили лише про 35 російських дипломатів, висланих адміністрацією 44 президента США Барака Обами 29 грудня. Того ж дня Обама оголосив про санкції щодо спецслужб Росії через їхню роль у хакерських атаках під час президентських виборів у США.

«Йшлося не про санкції. Йшлося про 35 хлопців, які були викинуті. Я ніколи не говорив нічого такого, як «ми збираємося переглянути санкції» або щось подібне», – заявляв Флінн виданню Daily Caller.

Натомість агентство Reuters повідомило з посиланням на стенограми телефонних переговорів: Флінн казав Кислякові, що якщо Росія не реагуватиме на санкції Обами симетрично, це могло б полегшити шлях до обговорення поліпшення американсько-російських відносин після здобуття Трампом влади.

Після того, як наприкінці грудня санкції США були оголошені, президент Росії Володимир Путін ухвалив невластиве йому раніше рішення. Кремль оголосив, що не висилатиме американських дипломатів, натомість запросив членів їхніх родин взяти участь у новорічних святкуваннях у Москві.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що партнери і співробітники кампанії Трампа мали численні контакти з високопосадовцями російської розвідки до президентських виборів 8 листопада, хоча про жодні докази ймовірної змови в цих повідомленнях не йшлося.