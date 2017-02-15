Розвідка: вибух на хімзаводі в Донецьку стався через порушення правил безпеки бойовиками

Розвідка Міністерства оборони України заявляє, що причиною вибуху на Донецькому казенному заводі хімічних виробів стало недотримання бойовиками заходів безпеки під час збору брухту.

«14 лютого на території Донецького казенного підприємства хімічних виробів стався вибух через недотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами під час проведення особовим складом одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку 1 АК (Донецьк) ЗС Росії робіт зі збору і сортування металобрухту», – йдеться в повідомленні прес-служби ГУР.

Напередодні бойовики звинуватили українських військових в обстрілі заводу, внаслідок чого, за їхніми даними, стався вибух. У результаті, за даними сепаратистських сайтів, є постраждалі, щонайменше один цивільний загинув.

У штабі АТО спростовували звинувачення сепаратистів в обстрілі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.

За даними ООН, на Донбасі загинули понад 9,7 тисячі людей.