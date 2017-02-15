Ситник: НАБУ відкрило провадження щодо одного з керівників Нацбанку

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо одного з керівників Національного банку.

«У п’ятницю зареєстрували провадження щодо одного з керівників НБУ... Справа фактова», – сказав на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради директор бюро Артем Ситник.

При цьому він не уточнив, хто з посадовців є фігурантом цього кримінального провадження.

Раніше у НАБУ повідомляли про намір зареєструвати провадження за фактом можливих зловживань посадовими особами Національного банку України (НБУ) і фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), зокрема, оприлюднених записів переговорів заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

Крім того, восени минулого року у Службі безпеки України повідомили, що проведу експертизи записів телефонних переговорів Катерини Рожкової з керівниками російських банків.

У СБУ надійшло звернення народного депутата Євгена Мураєва про нібито виведення грошей з банківської системи і почала вивчати викладену в ньому інформацію.

Мураєв в ефірі одного з телеканалів повідомив, що під час акції у Нацбанку невідомий чоловік, який представився як колишній працівник правоохоронних органів, передав йому флешку з записами перехоплення телефонних розмов Катерини Рожкової з керівниками російських банків.