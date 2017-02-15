В Івано-Франківську підприємці провели попереджувальну акцію

Близько сотні івано-франківців прийшли 15 лютого під стіни обласної держадміністрації на попереджувальну акцію представників малого і середнього бізнесу та громадян. Її організували підприємницькі громадські організації і профспілки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами голови громадської організації «Комітет підприємців міста Івано-Франківська» Ігоря Метлюха, дві основні теми мітингу – тарифи і енергонезалежність. «Перше і головне – тарифи, платити такі тарифи просто неможливо. А так звані субсидії, ми вважаємо, це взагалі корупційна схема, коли гроші напряму з бюджету надходять у кишені олігархів. Влада такими тарифами «угробила» споживчий ринок і тим самим знищила підприємництво», – зазначив Метлюх.

Учасники попереджувальної акції ухвалили звернення проти «драконівських тарифів», «експериментів над малим бізнесом», «енергетичної залежності», а також запропонували обласній і міській радам ухвалити звернення про висловлення недовіри Кабінету міністрів. Саме уряд, за словами учасників акції, є винним у проблемах з енергетичною незалежністю країни. «Що це за уряд – і цей, і попередній, який допрацювався до того, що ми залежні під час війни від поставок енергетичних носіїв із-за лінії фронту», – зазначив Ігор Метлюх.

Протестувальники прийшли на акцію з саморобними плакатами «Політика уряду – геноцид народу», «Банду – геть!», «Уряд – у відставку».

Представники обласної держадміністрації від коментарів ухиляються. За словами депутата обласної ради Тараса Виноградника, «така акція підприємців є реагуванням на стан речей в економіці і в державі». «Щодо вимоги відставки уряду, я не думаю, що це в компетенції обласної ради, але звернення таке може бути внесене в сесійний зал. Оскільки у раді представлено шість політичних сил, то чи буде ухвалене таке звернення – у мене велике питання», – сказав депутат.

Схожі акції проходять сьогодні і в інших містах. На 27 лютого у Києві запланований з’їзд профспілкових і громадських організацій підприємців, де вони вирішуватимуть, що робити далі.

10 лютого у Верховній Раді група народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко зареєструвала постанову про відставку прем’єр Володимира Гройсмана. Однак через кілька година ця постанова з сайту Ради зникла.