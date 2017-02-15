Луценко: слідчого ГПУ, якого підозрюють у заволодінні талонами на пальне, звільнили

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє про звільнення слідчого ГПУ Олексія Алфімова, якого підозрюють у заволодінні талонами на пальне.

«Службове розслідування закінчилося доганою. Мене це не влаштовує. Відповідне доручення отримав керівник Генінспекції. Кілька днів тому моїм наказом пан Алфімов був звільнений з органів прокуратури», – сказав Луценко, якого цитує його речниця Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

У вересні минулого року у НАБУ повідомили про затримання старшого слідчого в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

За даними НАБУ, цей працівник ГПУ, всупереч вимогам законодавства проводив розслідування щодо голови однієї з сільських рад Черкаської області, під час проведення обшуку у цьому провадженні слідчий Генпрокуратури, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів знайденими талонами на значний обсяг пального, які належали сільській раді. Потім, за даними бюро, працівник ГПУ використовував ці талони для особистих потреб. Згодом суд відмовив НАБУ у відстороненні від посади Олексія Алфімова, також йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.