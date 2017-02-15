Точно: понад 14 мільйонів гривень сплатило ДУС за ювілейні нагороди у 2016-му

Упродовж 2016 року Державне управління справами України сплатило 14,3 мільйона гривень Банкнотно-монетному двору Нацбанку за виготовлення ювілейних нагород і посвідчення до них. Така інформація міститься на порталі використання публічних фінансів e-data, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, майже 9,5 мільйонів гривень сплачено за виготовлення ювілейних медалей «70 років перемоги над нацизмом», 1,6 мільйона – за ювілейні медалі «25 років Незалежності України», а також 174 тисячі гривень за нагрудні знаки до почесного звання «Мати-героїня».

У кінці минулого року президент присвоїв звання «Мати-героїня» 1072 українським жінкам.

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець передав до редакції Радiо Свобода ювілейну медаль «25 років Незалежності України», якою український президент Петро Порошенко нагородив кримського журналіста, автора Радiо Свобода і сайту «Крим.Реалії» Миколу Семену, проти якого в анексованому Криму розслідують кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У квітні 2015 року президент України Петро Порошенко указом заснував медаль «70 років перемоги над нацизмом». У документі зазначається, що медаль заснована для «вшановування подвигу, мужності й самовідданості борців проти нацизму, за волю й незалежність Вітчизни».