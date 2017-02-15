У Мінську почалося засідання Контактної групи – Оліфер

У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця екс-президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Перед цим у Мінську розпочалися засідання робочих підгруп Контактної групи.

На початку лютого під час останнього засідання Тристороння контактна група закликала сторони конфлікту на Донбасі до 5 лютого відвести важке озброєння від лінії розмежування.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.