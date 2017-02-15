За минулу добу на Донбасі втрат серед українських військових немає – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих і поранених серед українських військових немає, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на луганському напрямку вчора відбулося три обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків, це сталося біля Попасної.

Мотузяник повідомив, що на донецькому напрямку на світлодарській дузі та під Горлівкою вчора протягом дня сепаратисти здійснили кілька обстрілів, один з них був мінометним.

Речник АТО зазначив, що на маріупольському напрямку найскладніша ситуація – у Водяному та Широкині, де проросійські бойовики неодноразово застосовували БМП.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що за минулу добу українські військові випустили понад 70 мін по позиціях бойовиків на Луганщині. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах сьогодні околиць Донецька.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.