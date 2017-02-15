Голови АП і ДУС засекретили дані про відвідувачів офісу президента – «Схеми»

Адміністрація президента відмовила у наданні інформації щодо зустрічей президента України і голови Адміністрації президента з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, народними депутатами за період з 15 грудня 2016 року по 14 січня 2017 року. Такий запит журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», подавали у рамках підготовки розслідування «Черга на Банкову».

В Адміністрації президента пояснили, що існує спеціальне спільне розпорядження голови Адміністрації президента України і керівника Державного управління справами від 11 грудня 2015 року про порядок допуску до будинків Адміністрації президента (внесений до інструкції про охорону будинків АПУ), яким відомості про відвідувачів Адміністрації президента віднесені до інформації з обмеженим доступом.

Журналісти письмово попросили інформувати, на якій підставі дані про відвідувачів офісу президента віднесені до інформації з обмеженим доступом, та попросили надати текст цього розпорядження.

Адміністрація президента відмовилась надати цей документ, інформувавши, що він має гриф «Для службового користування».

Відмова в інформації надійшла за підписом керівника Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації президента України Світлани Кондзелі.

Журналіст програми «Схеми» провів два тижні у новорічний період біля офісу президента, щоб подивитися, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка і його адміністрації. З’ясувалося, до Адміністрацію президента відвідують люди, зокрема бізнесмени, із «сумнівною репутацією», а також державні діячі, які мали б бути незалежними від інших гілок влади – судді, прокурори, високопосадовці, у тому числі і з новостворених антикорупційних органів, очільники незалежних комісій, які оцінюють суддів й обирають держслужбовців на високі посади.

Раніше «Схеми» також фільмували, як Адміністрацію президента таємно відвідують бізнесмен і колишній очільник Дніпропетровської області Ігор Коломойський та олігарх Рінат Ахметов.

Перед цим журналісти програми також кілька разів просили надати для ознайомлення журнал відвідувань, в якому реєструються візитери Адміністрації президента, але щоразу отримували відмову.

На останній своїй прес-конференції у січні 2016 року Петро Порошенко заявив, що Адміністрація президента працює «абсолютно прозоро».