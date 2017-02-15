Поліція: у Костянтинівці учень повідомив про мінування школи, проводили евакуацію

У Костянтинівці на Донеччині через повідомлення про мінування школи евакуйовували працівників і учнів.

Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі поліції Донецької області, повідомлення про мінування не підтвердилося, наразі школа працює в штатному режимі.

«Сьогодні о 10:00 надійшло повідомлення про те, що загальноосвітня школа № 3, яка знаходиться на вулиці Ціалковського замінована. Всіх працівників та учнів школи було евакуйовано» , – повідомили у відомстві.

У ході перевірки вибухових пристроїв не виявили, водночас силовики встановили особу, яка повідомила про мінування.

«Ним виявився хлопець 2004 року народження, учень іншої школи. Як він пояснив, він пожартував», – додали у поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), триває досудове розслідування.