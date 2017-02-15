Луценко вимагає перевірити всіх прокурорів на наркозалежність

Генпрокурор України Юрій Луценко вимагає провести перевірку всіх співробітників органів прокуратури на наркозалежність.

«Будь ласка, добровільно, добровільно-примусово, щоб всі співробітники прокуратури здали кров, волосся, нігті. Будь-який метод прийнятний, і всі пройшли перевірку на наркозалежність», – сказав він.

При цьому Генпрокурор заявив про зниження розкриття злочинів, які пов’язані з обігом наркотиків.

За його словами, підрозділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків «досі не має ліцензії на роботу».

У січні Луценко заявив про затримання за збут і вживання наркотиків співробітників прокуратури Запорізької області.