Гройсман заперечує можливість зростання цін на газ для населення

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заперечує можливість зростання цін на природний газ для населення.

«Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення», – сказав Гройсман, якого цитує прес-служба Кабміну.

Напередодні у статті, опублікованій у виданні «Новий час», комерційний директор компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко припустив, що ціна на газ для населення може зрости з 1 квітня на 40% за відсутності державного регулювання.

«Якщо не буде продовжено державне регулювання цін для потреб населення – так звані «спеціальні» зобов’язання – то виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках, курсу гривні та інших факторів, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%», – написав Вітренко.

Наразі в Україні встановлена єдина ціна на газ для населення і підприємств теплокомуненерго – 6,8 тисячі гривень за тисячу кубометрів.