У Криму у суді свідки по «справі 26 лютого» плутаються в свідченнях – адвокат

У суді по «справі 26 лютого» в показаннях допитаних свідків фіксуються суперечності. Про це у коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії заявив кримський адвокат Едем Семедляев.

«Сьогодні допитали двох свідків: співробітника російської міліції і отамана козацтва. Ми виявили дуже багато суперечностей з тими свідченнями, які вони давали попередньому слідству», – заявив адвокат.

За інформацією Семедляева, «співробітник російських правоохоронних органів вказав неправдиві посадові обов’язки, які він виконував в 2014 році, будучи співробітником української міліції, він також заплутався у тому, чи видавали йому спеціальні засоби під час мітингу 26 лютого 2014 року».

«Допитаний отаман козацтва 23 лютого 2014 року набрав 9 роту «ополчення». Однак на суді він заявив, що ні в яке ополчення не вступав. На запитання, чи бачив він під час мітингу у кримських татар камені або палиці, свідок відповів, що цього всього не бачив, тому що перебував на мітингу близько десяти хвилин. Але в протоколі допиту зазначено, що свідок особисто бачив, як кримським татарам підносили камені, палиці і газові балончики», – зазначив Семедляев.

Після анексії Криму Росією на півострові почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь в мітингу прихильників територіальної цілісності України, яким протистояли активісти партії «Русское единство», якою керував на той момент нинішнім главою Криму Сергієм Аксьоновим.

20 липня минулого року суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.