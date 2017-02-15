У Малайзії затримали жінку за підозрою у вбивстві Кім Чен Нама

Влада Малайзії затримала жінку у зв’язку з розслідуванням за фактом смерті Кім Чен Нама, зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

За даними поліції, жінку затримали в терміналі міжнародного аеропорту Куала-Лумпура, при собі в неї були в’єтнамські документи.

Крім того, правоохоронці заявили, що розшукують ще кількох іноземців за підозрою в убивстві.

Інші подробиці наразі не розголошують.

Раніше розвідка Південної Кореї підозрювала двох жінок – північнокорейських агентів у вбивстві зведеного брата лідера Північної Кореї.

Про загибель Кім Чен Нама, який тривалий час перебував за межами Північної Кореї і неодноразово критично висловлювався проти правління своєї родини в КНДР, стало відомо 14 лютого. За повідомленнями ЗМІ, його отруїли, проте офіційно дані результатів розтину ще не оголошували.