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15 Лютий 2017, Київ 15:43
Новини | Міжнародні

У Малайзії затримали жінку за підозрою у вбивстві Кім Чен Нама

Кім Чен Нам (зліва) і Кім Чен Ин (справа)

Кім Чен Нам (зліва) і Кім Чен Ин (справа)

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Влада Малайзії затримала жінку у зв’язку з розслідуванням за фактом смерті Кім Чен Нама, зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

За даними поліції, жінку затримали в терміналі міжнародного аеропорту Куала-Лумпура, при собі в неї були в’єтнамські документи.

Крім того, правоохоронці заявили, що розшукують ще кількох іноземців за підозрою в убивстві.

Інші подробиці наразі не розголошують.

Раніше розвідка Південної Кореї підозрювала двох жінок – північнокорейських агентів у вбивстві зведеного брата лідера Північної Кореї.

Про загибель Кім Чен Нама, який тривалий час перебував за межами Північної Кореї і неодноразово критично висловлювався проти правління своєї родини в КНДР, стало відомо 14 лютого. За повідомленнями ЗМІ, його отруїли, проте офіційно дані результатів розтину ще не оголошували.

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