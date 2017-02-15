Крим: адвокатів Курбедінова і Семедляєва викликають у центр протидії екстремізму

Адвокатам Емілю Курбедінову і Едему Семедляєву 15 лютого прийшли повістки з російського Центру протидії екстремізмові у Криму. Про це повідомив Курбедінов на своїй сторінці в Facebook.

«Я не в курсі, яку нову справу проти мене і мого колеги вирішили розслідувати, але скажу, що до цього часу вся вилучена у нас в офісах техніка з інформацією, яка містить адвокатську таємницю, перебуває у спецслужб», – написав адвокат.

26 січня російські силовики провели обшук в офісі адвокатів і в квартирі Еміля Курбедінова. В ході обшуків було вилучено всю оргтехніку.

Адвокат Еміль Курбедінов був затриманий в Бахчисараї 26 січня, коли їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. В цей же день підконтрольний Росії суд визнав його винним в порушенні статті про «пропаганду і публічну демонстрацію нацистської атрибутики або символіки» і заарештував на 10 діб. Приводом для цього стало те, що ще в 2013 році Курбедінов опублікував у соцмережі «ВКонтакте» репост про мітинг в Сімферополі руху «Хізб ут-Тахрір», який заборонений у Росії; після окупації Криму на початку 2014 року Москва запроваджує цю заборону і на цій частині території України.

Курбедінов є одним з провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.