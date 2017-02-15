Луценко: у справах Майдану ухвалені 25 судових вироків, 35 людей засуджені

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що у так званих справах Майдану ухвалені 25 судових вироків, 35 людей засуджені.

«У справах Майдану ухвалені уже 25судових вироків. 35 осіб засуджені.За провадженнями ГПУ: 10 вироків, визнанні винними 10 осіб. В основному це військовослужбовці правоохоронних органів», – сказав він.

При цьому Луценко не уточнив, який саме епізодів стосуються ці судові рішення.

За його даними, на сьогодні органи прокуратури розслідують 259 проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції гідності, про підозру повідомили 350 людям.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан – після того, як уряд Миколи Азарова вирішив зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість загинули в лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.