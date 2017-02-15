СММ ОБСЄ: бойовики не пропустили спостерігачів до Донецька

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що підтримувані Росією бойовики не пропустили спостерігачів до окупованого Донецька.

«На блокпості озброєні члени «ДНР» не пропустили #ОБСЄ на місце події. СММ готова/може моніторити –їй потрібен доступ. СММ ОБСЄ уточнювала одержані від протестувальників повідомлення про інцидент на вул. Чехова, Донецьк», – йдеться у повідомленні місії в twitter.

Раніше сьогодні сепаратистські сайти повідомили, що у Донецьку понад тисяча людей зібралися напротест проти неефективної роботи моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі. Учасники акції, як стверджують сепаратисти,закликали спостерігачів ОБСЄ почати фіксувати «нелюдські обстріли мирних кварталів».

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.