Луценко: екс-заступник голови «Нафтогазу» Кацуба пішов на співпрацю

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що колишній заступник голови компанії «Нафтогаз України» Олександр Кацуба пішов на співпрацю зі слідством щодо розкрадання державних коштів.

«Вчора завершилася робота з паном Кацубою, який написав на мене заяву про бажання укласти угоду, дати свідчення на тих, хто завдав збитків державі при функціонуванні підприємства «Україна 2020» і з нафтовими вишками в Чорному морі. Докази дуже резонансні», – сказав він.

За словами генпрокурора, Кацуба сплатив відшкодування завданих ним збитків на користь держави.

«Станом на вчорашній вечір,100 мільйонів гривень паном Кацубою були оплачені. Це передумова до розгляду судом угоди... З моєї точки зору, це не так вже й багато з огляду на інкриміноване йому розкрадання, наприклад, бензину на 500 мільйонів гривень», – сказав він.

У грудні минулого року у Генпрокуратурі повідомляли, що Олександр Кацуба був затриманий, пропонує угоду зі слідством та компенсацію збитків.

Силовики вже повідомляли, що колишні заступники голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергій й Олександр Кацуби є фігурантами справи щодо закупівлі бурових установок. Сергій Кацуба був куратором багатомільйонної корупційної оборудки із закупівлі бурових веж за завищеною ціною, яка відома під назвою «Вишки Бойка».

