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15 Лютий 2017, Київ 17:17
Новини | Події

Луценко: екс-заступник голови «Нафтогазу» Кацуба пішов на співпрацю

Юрій Луценко

Юрій Луценко

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Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що колишній заступник голови компанії «Нафтогаз України» Олександр Кацуба пішов на співпрацю зі слідством щодо розкрадання державних коштів.

«Вчора завершилася робота з паном Кацубою, який написав на мене заяву про бажання укласти угоду, дати свідчення на тих, хто завдав збитків державі при функціонуванні підприємства «Україна 2020» і з нафтовими вишками в Чорному морі. Докази дуже резонансні», – сказав він.

За словами генпрокурора, Кацуба сплатив відшкодування завданих ним збитків на користь держави.

«Станом на вчорашній вечір,100 мільйонів гривень паном Кацубою були оплачені. Це передумова до розгляду судом угоди... З моєї точки зору, це не так вже й багато з огляду на інкриміноване йому розкрадання, наприклад, бензину на 500 мільйонів гривень», – сказав він.

У грудні минулого року у Генпрокуратурі повідомляли, що Олександр Кацуба був затриманий, пропонує угоду зі слідством та компенсацію збитків.

Силовики вже повідомляли, що колишні заступники голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергій й Олександр Кацуби є фігурантами справи щодо закупівлі бурових установок. Сергій Кацуба був куратором багатомільйонної корупційної оборудки із закупівлі бурових веж за завищеною ціною, яка відома під назвою «Вишки Бойка».

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