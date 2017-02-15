Україна зробить все, щоб повернути Крим – Черниш

Українська держава робитиме все, щоб повернути анексований Росією Крим під свій контроль, заявив в ефірі Радіо Свобода міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

«Крим є невід’ємною частиною української території, яка окупована Російською Федерацією. Україна буде робити все, щоб Крим повернувся під контроль Української держави», – сказав Черниш, коментуючи реакцію Російської Федерації на позицію Білого дому щодо Криму.

За його словами, Міністерство закордонних справ України готує ноту протесту до МЗС Росії через заяву про те, що Москва не планує повертати Крим Україні.

Також міністр зазначив, що нині є кілька документів зі стратегії деокупації Криму, які вже зараз регулюють діяльність державних органів влади України.

«Це є відповідні доручення уряду, прем’єра, віце-прем’єра і це системні документи, які мають відповідний гриф з обмеженнями», – зазначив Черниш, додавши, що вони стосуються, зокрема, безпеки і оборони, питань мовлення, охорони культурної спадщини.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія не планує повертати Україні Крим. Так вона прокоментувала слова представника Білого дому про те, що президент США Дональд Трамп очікує від Росії повернення Криму Україні.

Речник Білого дому Шон Спайсер 14 лютого заявив, що президент США Дональд Трамп чітко дав знати, що очікує від влади Росії повернення Україні Криму і деескалації насильства на Донбасі. Втім хоче співпрацювати з Росією передусім в боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» і тероризму.

Президент Трамп, якого вважають загалом прихильним до Кремля, неодноразово робив суперечливі заяви щодо ситуації в Україні і його ставлення до Росії. Однією з перших таких заяв, іще в час передвиборної кампанії, були слова Трампа, що він у разі обрання розгляне можливість визнати належність Криму Росії.

Дональд Трамп наголошував, що його метою є досягнення вигідних передусім для США домовленостей із Росією, і у разі, якщо цього не станеться, він буде твердішим стосовно Росії, ніж його конкурент на виборах президента США 2016 року, демократ Гілларі Клінтон.

До виборів Трамп неодноразово критикував колишнього президента США Барака Обаму за слабкість щодо Росії та особисто Путіна. Він також схвально висловлювався на адресу президента Росії.

Відносини між Росією і Заходом погіршилися після агресії Москви щодо України. Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, від квітня 2014 року, на Донбасі загинуло близько 10 тисяч людей.