У Запоріжжі проти реформи протестували лікарі швидкої допомоги

У Запоріжжі біля обласної державної адміністрації протестували лікарі швидкої допомоги регіону проти переведення їх служби на парамедичну.

На протест вийшли понад 200 людей, серед яких були як медичні працівники обласного центру, так і населених пунктів регіону — Полог, Бердянська, Василівки.

Учасники мітингу заявляють, що пропоновані зміни позначаться на якості обслуговування пацієнтів і своєчасності надання їм необхідної медичної допомоги, також лікарі «швидкої» після переведення у парамедики втратять медичну кваліфікацію і надалі не зможуть працювати за фахом.

«В усьому світі працює дві системи. Перша — це «хапай і вези», це як в Америці. І друга — «прийшов, побачив і почав лікувати». Це франко-німецька. Ми зараз — виїздять лікарі, підготовлені люди, що вже на місці надають професійну допомогу. Парамедики не можуть поставити діагноз на дошпітальному етапі. Їх завдання всіх звести до лікарні. Можете собі уявити, у Запоріжжі прийматимуть лише 2 лікарні – 9-та та 5-та. За добу у нас 600 викликів. Десь 600 людей треба завезти до стаціонару. Де ми будемо розміщувати? Половина людей там і підуть до іншого світу», — розповів голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.

З учасниками заходу зустрівся очільник Запорізької ОДА Костянтин Бриль, який висловився на їх підтримку.

«З вашою профспілкою ми домовились – ми ініціативно виступили перед Кабміном, що у Запорізькій області проти тих змін, які погрожують просто знищенням швидкої допомоги. Я також ініціативно виступив і написав листи на всіх губернаторів України, щоб ми активізували цю роботу»,— сказав Бриль під час зустрічі з протестувальниками.

Запропонована Міністерством охорони здоров’я реформа служби «швидкої допомоги» передбачає запровадження в Україні системи парамедиків за американським зразком. Вони надаватимуть пацієнтові першу невідкладну допомогу та транспортуватимуть до лікарняних установ, де хворим вже безпосередньо займатимуться лікарі.