В Україні за воєнні злочини покарана 41 людина – ГПУ

Генпрокурор України Юрій Луценко заявляє, що в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина.

«В Україні судами за воєнні злочини притягнена до відповідальності 41 особа, з них 28 є громадянами Росії, 13 – представники угруповань «ДНР» і «ЛНР», – сказав він.

За його словами, серед високопоставлених підозрюваних у військових злочинах притягнуто до кримінальної відповідальності 20 російських високопосадовців, зокрема, це радник президента Росії Сергій Глазьєв.

«Підозрювані у воєнних злочинах – це ще 12 генералів та 2 офіцери з числа вищого командного складу ЗС Російської Федерації», –додав Луценко.

У листопаді минулого року генпрокурор заявив про притягнення 39 громадян Росії до відповідальності за ведення війни проти України.

Як заявляв раніше генпрокурор, головна військова прокуратура продовжує збирати докази причетності інших російських посадовців та військовослужбовців до «розв’язання і ведення агресивної війни проти України та вчинення інших воєнних злочинів».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».