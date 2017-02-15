ГПУ надасть оцінку голосуванню Вороненкова за анексію Криму – Луценко

Колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненков, який отримав українське громадянство, надав цінні показання для слідства у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він зазначив, що голосуванню Вороненкова за анексію Криму нададуть оцінку.

«У нас є два свідки, екс-депутата Держдуми Росії. Один з яких голосував за анексію Криму, інший – не голосував. Оцінку цьому також буде надано, але наразі його свідчення були для нас досить важливими. Виявилося, що Янукович написав два листи: один – Путіну, другий – Держдумі Росії.Вони обидва використовувалися для прикриття російської окупації Криму, а далі агресії на території Донбасу», – сказав генпрокурор.

Луценко повідомив, що співпраця з Вороненковим розглядається лише в контексті свідчень проти Януковича.

«Жодних інших зобов’язань перед ним немає», – сказав Луценко.

14 лютого колишній російський депутат-комуніст повідомив виданню «Цензор.нет» про отримання українського громадянства. Народний депутат України Валерій Пацкан, який входить в комісії при президентові з питань громадянства, повідомив Радіо Свобода, що Вороненков отримав українське громадянство на підставі родинних зв’язків в Україні, деякі члени його родини проживають у Херсонській області.

За повідомленнями російських ЗМІ, Вороненкова в Росії оголосили у федеральний розшук за звинуваченням у шахрайстві. Офіційно цю інформацію не підтверджують.

В Україні він дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

Денис Вороненков переїхав до України в грудні 2016 року.