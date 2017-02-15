НАТО залишається основою для США і Заходу – Маттіс

Міністр оборони США Джеймс Маттіс заявляє, що НАТО «залишається фундаментальною основою для США і всієї трансатлантичної спільноти».

Про це Маттіс заявив 15 лютого у Брюсселі, перед зустріччю міністрів оборони НАТО, яка для нього є першою після того, як 27 січня він вступив на посаду.

«Як заявляв президент Трамп, він чітко підтримує НАТО», – наголосив Джеймс Маттіс.

Міністр оборони США додав також, що у Вашингтоні очікують, що країни-члени альянсу збільшать свої видатки на оборону.

Перед початком дводенної зустрічі 15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що зустріч «підтвердить неминучу важливість трансатлантичних зв’язків», і закликав переконати Сполучені Штати, що витрати на оборону будуть збільшуватися.

Союзники також домагаються гарантії прихильності США НАТО після того, як президент США Дональд Трамп назвав альянс «застарілим» і пригрозив позбавити його підтримки США, якщо держави не будуть нарощувати свої витрати на оборону.

Трамп неодноразово критикував країни-члени НАТО, які не підтримують свої витрати на оборону на рівні двох відсотків від їхнього валового внутрішнього продукту (ВВП) і закликав справедливо розділити тягар військових витрат.

Столтенберґ сказав, що «витрати на оборону були головною темою» двох його телефонних розмов із президентом США Дональдом Трампом.

У 2014 році, коли Росія захопила Крим і почала надавати військову підтримку сепаратистам на сході України, керівники НАТО зобов’язалися зупинити скорочення витрат на оборону і рухатися у напрямку підняття своїх військових бюджетів до двох відсотків ВВП протягом десяти років.