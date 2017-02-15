СБУ: деякі заходи 18-20 лютого організовуються Росією для дестабілізації

У Службі безпеки України заявляють, що деякі заходи, присвячені Революції гідності, організовуються з території Росії для дестабілізації ситуації в Україні.

«За нашими даними, лише в Києві з 18 до 22 лютого заплановані приблизно 18 масових заходів різними організаторами. У підготовці 8-ми з цих заходів ми фіксуємо певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв, при цьому з цих восьми три заходи організовуються з території Російської Федерації», – керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук.

Російська сторона цих заяв не коментувала.

Поліцію Києва в період відзначення Дня героїв Небесної сотні мають намір перевести на посилений режим несення служби, на службу вийдуть понад 6 тисяч правоохоронців.

У період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.