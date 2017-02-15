Гройсман закликав розблокувати лише поставки вугілля з Донбасу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.

«Закликаю всіх тих, хто блокує, розблокувати постачання тільки вугілля. Все інше – будь ласка,блокуйте, контролюй, боріться з контрабандою», –сказав він під час позачергового засідання уряду.

Він також звернувся до РНБО з проханням розглянути аспекти і вплив цього блокування, а також вжити заходів для того, щоб «ця проблема була знята».

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.