Уряд запровадив надзвичайні заходи в енергетиці

Кабінет міністрів України запровадив надзвичайні заходи в енергетиці. Відповідне рішення ухвалене на позачерговому засіданні уряду.

«Ми будемо управляти системою таким чином, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для громадян. Вимкнення будуть відбуватися в надзвичайних випадках, ми будемо зазделегідь попереджати. Зараз так питання не стоїть», – сказав прем’єр Володимир Гройсман.

Міністр енергетики Ігор Насалик уточнив, що можливість тимчасових вимкнень для медичних закладів, дошкільних закладів, шкіл непередбачена.

Раніше Гройсман закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.