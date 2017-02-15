Прокуратура: дії жінки, яка залишила без нагляду дітей, перекваліфікували на умисне вбивство

Прокуратура Києва повідомляє, що перекваліфікувала дії жінки, яка наприкінці минулого року залишила на дев'ять днів самих у квартирі своїх маленьких дітей, на умисне вбивство.

Раніше дії жінки кваліфікували за статтею «залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини».

«Однак, як встановило слідство, покинувши дітей напризволяще, жінка усвідомлювала наслідки їхнього дев’ятиденного голодування і мала можливість повідомити, де і у якому стані вони перебувають. Разом з тим умисно та цілеспрямовано цього не зробила, що й призвело до смерті однорічного хлопчика», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У відомстві додали, що 15 лютого жінці оголосили нову підозру: в умисному вбивстві малолітньої дитини. За цією статтею їй загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

На даний час за клопотанням місцевої прокуратури підозрювана перебуває під вартою. Розслідування у кримінальному провадженні триває.

За даними прокуратури, у кінці листопада минулого року 20-річна уродженка Миколаївської області на дев’ять днів зачинила у квартирі однорічного сина і 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – у непритомному стані.