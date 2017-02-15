Оліфер: у Мінську вирішили залучити місію ООН до верифікації відмови людей від обміну

У Мінську вирішили залучити Моніторингову місію ООН з прав людини до верифікації відмови людей від обміну полоненими. Про це за підсумками засідання Контактної групи повідомила речниця екс-президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«В рамках гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи вирішили звернутися до Моніторингової місії ООН з прав людини з проханням про те, щоб представники місії стали посередниками в процедурі верифікації відмови громадян, які відмовляються від переміщення на територію ОРДЛО в рамках обміну заручниками і хочуть залишитися на території, підконтрольній українській владі», – написала вонана своїй сторінці у Facebook.

За словами Оліфер, українська сторона наполягає, що для прискорення процесу верифікації необхідно обов’язково залучити до цієї місії Міжнародний комітет Червоного Хреста.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.