Країни НАТО мають збільшити оборонні видатки – міністр оборони США

Міністр оборони США Джеймс Маттіс заявляє, що Вашингтон «послаблюватиме свою відданість» НАТО, допоки країни-члени альянсу не збільшать свої оборонні витрати. Про це він заявив 15 лютого на зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

За словами Маттіса, американські платники податків не можуть більше покривати «непропорційні видатки на оборону західних цінностей».

Джеймс Маттіс наголосив міністрам оборони НАТО, що якщо їхні країни «не хочуть бачити послаблення американської відданості альянсу», вони «повинні продемонструвати підтримку спільній обороні».

Перед зустріччю Маттіс заявив, що НАТО «залишається фундаментальною основою для США і всієї трансатлантичної спільноти».

Перед початком дводенної зустрічі 15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що зустріч «підтвердить неминучу важливість трансатлантичних зв’язків», і закликав переконати Сполучені Штати, що витрати на оборону будуть збільшуватися.

Союзники також домагаються гарантії прихильності США НАТО після того, як президент США Дональд Трамп назвав альянс «застарілим» і пригрозив позбавити його підтримки США, якщо держави не будуть нарощувати свої витрати на оборону.

Трамп неодноразово критикував країни-члени НАТО, які не підтримують свої витрати на оборону на рівні двох відсотків від їхнього валового внутрішнього продукту (ВВП) і закликав справедливо розділити тягар військових витрат.

Столтенберґ сказав, що «витрати на оборону були головною темою» двох його телефонних розмов із президентом США Дональдом Трампом.

У 2014 році, коли Росія захопила Крим і почала надавати військову підтримку сепаратистам на сході України, керівники НАТО зобов’язалися зупинити скорочення витрат на оборону і рухатися у напрямку підняття своїх військових бюджетів до двох відсотків ВВП протягом десяти років.