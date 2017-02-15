На Донбасі ситуація з безпекою залишається напруженою – Оліфер

На Донбасі ситуація з безпекою залишається тривожною і напруженою.Про це за підсумками засідання Контактної групи повідомила речниця екс-президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Режим припинення вогню повинен бути стійким і тривалим, важке озброєння слід відвести від лінії зіткнення, а СММ ОБСЄ має підтвердити таке відведення», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За словами Оліфер, українська сторона ще раз підтвердила свою позицію про те, що без повного припинення вогню, виведення озброєнь і військових формувань з території України, без вирішення питання кордону – будь-які розмови про вибори не мають практичного вирішення.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.