Штаб АТО: сьогодні на Донбасі один військовий травмований

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий травмований.

У штабі не уточнюють, за яких обставин це сталося.

Як повідомляють у прес-центрі, випадки порушення режиму тиші зафіксовані на всіх напрямках.

«На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер»

На донецькому напрямку, за даними штабу, підтримувані Росією бойовики з 120 міліметрових мінометів обстрілювали позиції українських військових біля Авдіївки, а з гранатометів – Зайцеве та Піски.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що за минулу добу українські військові випустили понад 70 мін по позиціях бойовиків на Луганщині. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах сьогодні околиць Донецька.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.