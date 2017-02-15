СБУ: у 2016 році відкриті 30 проваджень через заклики до повалення конституційного ладу

У 2016 році стосовно власників та адміністраторів спільнот у соціальних мережах, які поширювали заклики до повалення конституційного ладу в Україні та масових заворушень, було зареєстровано 30 кримінальних проваджень.

Як повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, 17 особам оголосили підозру, суд виніс 13 обвинувальних вироків.

«Ці вироки були винесені за ознаками статей 109, 110 КК, а також 258 зі значком 3. Це дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичних організацій», – сказав Ткачук.

Відповідно до чинного законодавства, публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.