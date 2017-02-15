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15 Лютий 2017, Київ 21:44
Новини | Міжнародні

Тіллерсон і Лавров зустрінуться у Бонні

Рекс Тіллерсон

Рекс Тіллерсон

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Двоє високопоставлених дипломатів і двоє військових чиновників з Росії і США мають провести перші зустрічі на тлі зростання непевності між обома країнами.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і голова МЗС Росії Сергій Лавров мають зустрітися 16 лютого у німецькому Бонні. Це перша зустріч на високому рівні між представниками Вашингтона і Москва з часу інавгурації президента США Дональда Трампа.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Речниця МЗС Росії Марія Захарова не уточнила, що саме буде темою зустрічі, зазначивши лише, що сторони обговорюватимуть «двосторонні відносини, які зайшли у глухий кут за часів попередньої адміністрації США».

У Держдепартаменті США Радіо Свобода сказали: «На цей час ми не можемо анонсувати ніяких зустрічей».

Також 16 лютого в азербайджанському Баку мають зустрітися керівник Об’єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд і його російський колега Валерій Герасимов.

У заяві офісу Данфорда, оприлюдненій 15 лютого, мовиться що сторони обговорюватимуть відносини у військовій сфері між двома країнами.

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