Тіллерсон і Лавров зустрінуться у Бонні

Двоє високопоставлених дипломатів і двоє військових чиновників з Росії і США мають провести перші зустрічі на тлі зростання непевності між обома країнами.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і голова МЗС Росії Сергій Лавров мають зустрітися 16 лютого у німецькому Бонні. Це перша зустріч на високому рівні між представниками Вашингтона і Москва з часу інавгурації президента США Дональда Трампа.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова не уточнила, що саме буде темою зустрічі, зазначивши лише, що сторони обговорюватимуть «двосторонні відносини, які зайшли у глухий кут за часів попередньої адміністрації США».

У Держдепартаменті США Радіо Свобода сказали: «На цей час ми не можемо анонсувати ніяких зустрічей».

Також 16 лютого в азербайджанському Баку мають зустрітися керівник Об’єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд і його російський колега Валерій Герасимов.

У заяві офісу Данфорда, оприлюдненій 15 лютого, мовиться що сторони обговорюватимуть відносини у військовій сфері між двома країнами.