В Узбекистані з в’язниці вийшов засновник першого приватного банку

В Узбекистані після 19 років ув’язнення на волю вийшов Рустам Усмонов, засновник першого приватного банку у цій країні «Рустамбанк». Про це узбецькій службі Радіо Свобода 15 лютого повідомили родичі Усманова.

У 1998 році Рустама Усмонова засудили до 14 років в’язниці за звинуваченням у здирництві і незаконних валютних операціях. У 2012 році термін покарання йому продовжили на 5 років через те, що на думку влади, він порушував внутрішній розпорядок у колонії.

Родичі Усмонова і правозахисники вважали, що його переслідують через політичні мотиви. У листопаді 2016 року міжнародні правозахисні організації, серед яких Freedom House і Human Rights Watch, закликали владу Узбекистану звільнити банкіра.