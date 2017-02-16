Сенатор Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння

Сенатор-республіканець від Арізони Джон Маккейн відповів на питання президента США Дональда Трампа щодо Криму і закликав надати Україні летальну зброю. Це випливає з його допису, залишеного у мережі Twitter.

«Так, він (Барак Обама – ред.) був занадто м’яким. Давайте виберемо інший курс разом: надамо Україні оборонне летальне озброєння і збережемо санкції проти Росії», – написав Маккейн, відповівши таким чином на питання Дональда Трампа у Twitter про те, чи був його попередник занадто м’яким щодо Росії, коли та анексувала український Крим.

Напередодні речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент США Дональд Трамп дає чітко знати, що очікує від влади Росії повернення Україні Криму і деескалації насильства на Донбасі. Речник також нагадав, що про рішучу позицію Вашингтона щодо України, зокрема, Криму, вже заявляла раніше постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Через агресію Росії проти України Захід запровадив низку санкцій проти Москви.