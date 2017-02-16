Один військовий загинув, 3 поранені та 1 травмований за минулу добу на Донбасі – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО у четвер повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі за минулу добу один український військовий загинув, троє поранені та ще один був травмований. Як йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Facebook, загалом упродовж середи сепаратисти здійснили 49 обстрілів.

Бойовики вели вогонь на всіх напрямках з використанням мінометів, гранатометів, БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Повідомляється також про роботу снайпера поблизу кількох позицій ЗСУ.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» станом на 7:00 16 лютого не повідомляли про те, як минула ніч на підконтрольних донецьким і луганським сепаратистам територіях.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.