Новим радником президента США з національної безпеки може стати Роберт Гарвард – ЗМІ

Західні ЗМІ з посиланням на чиновників Білого дому 15 лютого повідомили, що новим радником президента США з національної безпеки може стати віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард. Як передає Reuters та Associated Press, на цій посаді Гарвард може змінити Майкла Флінна, який подав у відставку.

Повідомляється, що Гарвард є колишнім заступником голови Центрального командування США. Він зробив кар’єру в Раді національної безпеки під керівництвом колишнього президента-республіканця Джорджа Буша – відповідав за сектор боротьби із тероризмом. Він також має досвід бойових дій в складі команд військово-морського флоту. Гарвард служив в Іраку і Афганістані.

Колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку 13 лютого після того, як стало відомо про його можливе обговорення під час телефонної розмови з послом Росії Сергієм Кисляком скасування санкцій США проти Росії. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють вести зовнішньополітичні переговори приватним особам (а в грудні 2016 року Флінн ще не обіймав жодних офіційних посад).

Флінн був відданим прихильником Трампа під час усієї виборчої кампанії 2016 року, але його зв’язки з Росією викликали занепокоєння серед інших радників 45-го президента США.

Лідери Конгресу заявили, що проведуть розслідування з приводу контактів між Росією і головними помічниками президента США Дональда Трампа в період до його вступу на посаду Майклом Флінном.

Втрата радника з національної безпеки через короткий час після вступу на посаду є ускладненням для нового президента США, який зробив національну безпеку своїм головним пріоритетом.

Білий дім після відставки Флінна назвав генерала у відставці Кіта Келлоґа виконувачем обов’язків радника з питань безпеки.