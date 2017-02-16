Туреччина: ЗМІ повідомили про затримання нового підозрюваного у справі про вбивство посла Росії

Турецькі ЗМІ 15 лютого повідомили, що поліція країни затримала нового підозрюваного у справі про вбивство посла Росії в Туреччині в грудні минулого року.

Державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на неназване джерело в правоохоронних органах зазначило, що підозрюваного затримали у середу в Анкарі.

Поліція підозрює, що затриманий мав телефонні розмови з Мевлютом Алтинташем, який застрелив на фотовиставці у Анкарі 19 грудня російського посла Андрія Карлова. Пізніше Алтинташ, який був співробітником турецької поліції, був застрелений правоохоронцями.

За даними Anadolu, затриманий 15 лютого підозрюваний є одним з чотирьох, серед яких є і співробітник поліції, що перебувають наразі під вартою у зв’язку з розслідуванням.