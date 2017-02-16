У США занепокоєні наближенням корабля російської розвідки до бази американського підводного флоту

Американські конгресмени від штату Коннектикут висловили занепокоєння через повідомлення про те, що розвідувальний корабель Росії був зафіксований неподалік військово-морської бази підводного флоту США в штаті Коннектикут.

Сенатори Річард Блюменталь і Кріс Мерфі і член Палати представників від Коннектикуту Джо Кортні 15 лютого засудили таке наближення, назвавши його «зростаючою агресією з боку Росії».

Конгресмени від Демократичної партії закликали президента-республіканця Дональда Трампа відреагувати на дії Росії.

За даними представників американського Міноборони, російське судно перебуває у міжнародних водах східного узбережжя США. Раніше воно здійснило захід у порт на Кубі, а потім було виявлене біля узбережжя штату Делавер. Згодом, як заявив Джо Кортні, судно помітили за приблизно 30 миль від бази підводного флоту у Гротоні, штат Коннектикут.

ВМС США проводять подібні операції зі збору розвідувальної інформації щодо російських військових об’єктів, таких, як його база підводних човнів, з міжнародних вод.