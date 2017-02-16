Порошенко подякував Литві «за дружнє плече»

Президент України Петро Порошенко висловив вдячність Литві і громадянам цієї країни за політичну підтримку України і «дружнє плече». Про це він сказав у вітанні з нагоди Дня відновлення литовської державності.

«Стратегічне партнерство наших держав і народів пройшло випробовування історією, яку українці та литовці спільно творили упродовж віків. І сьогодні вся Україна відчуває ваше дружнє плече. Ми вдячні Литві за щоденну політичну підтримку та неоціненну практичну допомогу», – написав Порошенко на сторінці у Facebook.

Він додав, що для України і Литви захист державності є «спільною справою».

16 лютого Литва відзначає 99-у річницю відновлення державності.

Литва неодноразово заявляла про підтримку України, також повідомлялося про надання Києву зброї і боєприпасів.

Литва, як і інші країни Балтії – Латвія та Естонія – побоюються можливої агресії Росії після анексії Москвою українського Криму, окупації частини Донбасу та підтримки там сепаратистів.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що підтримка Литвою суверенітету і територіальної цілісності України сприяють підвищенню безпеки в Європі і в регіоні.