У США відбудеться акція протесту «День без іммігрантів»

Іммігранти у США, як очікується, залишаться вдома 16 лютого, не підуть в школи і на роботу, щоб продемонструвати свій вплив на економіку і життєдіяльність у Сполучених Штатах.

Акція протесту під назвою «День без іммігрантів» була ініційована через соціальні мережі та за посередництва активістів у багатьох американських містах. Так, акції заплановані у Вашингтоні, Філадельфії, Бостоні, Х’юстоні, Чикаго і Нью-Йорку.

Ініціатори акції просять громадян іноземного походження, незалежно від соціального статусу, утриматися 16 лютого від роботи і покупок, щоб продемонструвати важливість їхньої праці і споживчих витрат для економіки Сполучених Штатів.

За словами організаторів, вони очікують, що тисячі людей долучаться до акції.

Ініціатива провести «День без іммігрантів» є відповіддю на ініціативу нового президента США щодо посилення процедури депортації іммігрантів, які проживають в країні нелегально. Дональд Трамп також підтримав будівництво стіни вздовж кордону США із Мексикою та виступив за заборону на в’їзд до США людей з семи переважно мусульманських країн.